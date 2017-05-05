53-летний Николай Авдеев из Орегона обвинен местными правоохранительными органами в изнасиловании в браке и сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних. Сообщается, что насильственные действия длились как минимум три года. Этими несовершеннолетними, по всей видимости, являлись его собственные дети либо дети родственников.



В четверг Николай Авдеев был признан судом присяжных округа Мэрион (штат Орегон) виновным в изнасиловании бывшей жены в период их брака.

Ему были предъявлены обвинения в трех случаях изнасилования первой степени, трех случаях изнасилования второй степени, одном случае незаконного сексуального проникновения первой степени и одиннадцати случаях сексуального надругательства первой степени.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, вынесение приговора назначено на 17 мая. Сообщается, что каждое из совершенных Авдеевым преступление может стать для него причиной тюремного заключения до 8 лет и выше.

Житель Кайзера был арестован в 2015 году за изнасилование троих человек за последние 15 лет. Двое из жертв на то время были несовершеннолетними. В документах суда приводится более 20 обвинений против Авдеева.

Читайте также: Eureka Dental Group поддерживает усилия борьбы с раком

На Авдеева заведены два дела, сообщает телеканал KATU. В одном из них содержится единственное обвинение, изнасилование первой степени. Согласно документам суда, оно произошло в промежутке между 1 сентября и 31 декабря 2009 года.

В другом деле содержится 19 обвинений, 18 из которых касается одной жертвы. В нем указаны три случая изнасилования первой степени, пять случаев изнасилования второй степени, одиннадцать случаев сексуального надругательства и сексуальное проникновение с помощью постороннего предмета.

По информации местного издания Keizertimes, обе жертвы во втором деле указаны как несовершеннолетние младше 14 лет. Отдельно указывается, что жертвы знали насильника лично. Акты над первой из жертв произошли между 1 января 1999 года и 31 декабря 2002 года, над второй – между 1 января 2000 года и 31 декабря 2001 года.

Согласно документам суда, Авдеев представляет риск для общественной безопасности, опасен для своих жертв и может попытаться скрыться от правосудия. По информации Исправительного учреждения округа Мэрион, общая сумма установленного залога составляет $2 млн.