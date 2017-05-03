Контейнер с благотворительным грузом уже около шести месяцев удерживается на границе властями Коста-Рики. Власти этой южноамериканской страны утверждают, что это коммерческий груз, который был ввезен под видом гуманитарного. Груз отправлен компанией USKO Shipping, Inc., которая занимается транспортировкой контейнеров по всему миру. Эта компания была создана украинскими иммигрантами – семьей Скоць, проживающими в Сакраменто. Компания занимается также перевозками гуманитарных грузов бесприбыльной организации Ukraine Relief, Great Commision Ministry International и плотно сотрудничает со Славянской миссионерской церковью “Вифания”, а также с другими славянскими религиозными организациями США.



Грузовой контейнер с медицинскими принадлежностями, пожертвованными для неимущих, уже несколько месяцев стоит в порту Кальдера в Коста-Рике. Таможенная служба задержала его, требуя уплаты ввозной пошлины, сообщил “Славянскому Сакраменто” президент фонда Эдуард Соларевич.

С октября 2016 года калифорнийский некоммерческий фонд Nuestra Ayuda ведет с правительством Коста-Рики переговоры по освобождению контейнера с пожертвованными предметами медицины для нуждающихся.

Согласно декларации на груз, поданной Соларевичем таможенной службе, контейнер содержит приблизительно 12 ящиков и 4 тележки с разнообразными медицинскими принадлежностями. В список вошли такие предметы как костыли, инвалидное кресло с электроприводом и зубоврачебный стол.

Также в контейнере находятся такие принадлежности как кислородные баллоны, дефибрилляторы, носилки, дезинфицирующие салфетки и подгузники для взрослых. По словам представителей Nuestra Ayuda, они предназначены для раздачи нуждающимся в Таламанке и Лимоне.

Хотя основную часть списка составляет медицинское оборудование, в нем также указаны электрические шнуры, компьютеры, детский велосипед, клавиатуры и даже набор клюшек для гольфа.

Ситуация зашла настолько далеко, что некоторым добровольцам пришлось симулировать болезнь или инвалидность, чтобы получить возможность ввезти в страну предметы медицины, сообщил Соларевич. Группа говорит, что борется с местным правительством, доказывая свою правоту и уже опубликовала открытое письмо, в котором она умоляет таможенную службу и правительство пропустить контейнер. Однако государственные клерки остаются непреклонными и не считают нужным растамаживать прибывший контейнер.

По словам Соларевича, содержимое контейнера было задержано из-за того, что не было должным образом описано и оценено. Правительство намеревается обложить ввозимые предметы пошлиной, основанной на их стоимости. Также с Nuestra Ayuda требуют плату за хранение контейнера в размере около $50 в день. Организация не может себе позволить заплатить такую сумму, сказал Соларевич.

«Множество добровольцев в Коста-Рике безуспешно пытались освободить контейнер от уплаты пошлины. Инвалиды начинают сомневаться в справедливости закона, который не позволяет ввезти в страну пожертвования щедрых калифорнийцев», – говорится в открытом письме организации.

В Коста-Рике фонд Nuestra Ayuda зарегистрирован как некоммерческая организация, сообщил Соларевич. Члены фонда утверждают, что поскольку предметы были пожертвованы безвозмездно, то их стоимость на момент приобретения является нулевой. Подобные действия, заявила организация, отпугнут прочих добровольцев, желающих помочь Коста-Рике, пишет местное издание. Что касается Соларевича, он просто хочет провезти контейнер через таможню, чтобы его содержимое могло быть немедленно отправлено нуждающимся. По теме: Надежда Савченко гуляет в Сакраменто на деньги ГРУ?

Фонд Nuestra Ayuda был основан около восьми лет назад иммигрантом из Польши – электриком Эдвардом Соларевичем, который после серьезного ожога ступней решил поблагодарить жителей Коста-Рики. По его словам, без помощи местных врачей он потерял бы обе ноги из-за заражения. Основная деятельность фонда заключается в улучшении качества жизни обездоленных жителей провинции Таламанка, говорится на сайте организации. У Соларевича, проживающего сегодня в Сакраменто, есть собственность в Плайа-Негра, где он какое-то время жил.

Морской контейнер был отправлен транспортной компанией USKO Shipping, Inc. из Сакраменто. Компания зарегистрирована на иммигранта из Украины Виталия Скоць. Согласно декларации на груз, его общая стоимость оценивается примерно в $34 000.

Напомним, что USKO Shipping, Inc. занимается пересылкой контейнеров по всему миру, в том числе гуманитарными грузами благотворительной организации Ukraine Relief. Обе организации подозреваются славянской общественностью США в мошенничествах в крупных размерах.

Компания USKO Shipping, Inc. не в первый раз попадает под пристальное внимание общественности, а также американских правоохранительных органов.

Например, в 2009 г. на владельцев бизнес-структуры подала в суд Нью-Йорка Zim American Integrated Shipping Services. В федеральном иске организация утверждала, что в USKO Shipping не заплатили $45 тыс. за пересылку 25 автомобилей, одного комбайна и нескольких лодок. В суд ответчик не явился.

В то же 2009 г. по отношению к прежним владельцам компании Роману и Анне Скоць было возбуждено уголовное дело по подозрению об отмывании сотен тысяч долларов через банк Wells Fargo. Объяснить Федеральной прокуратуре происхождение подозрительных денег украинцы не смогли и сбежали от государственного преследования на родину, в Украину, где занимаются религиозной деятельностью и продажей гуманитарной помощи.