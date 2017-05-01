Средний американец, читающий эту статью, скорее всего уверен, что украинский конфликт остался в прошлом. Но украинцы, живущие в США, знают реальное положение вещей, говорит иммиграционный адвокат Гари Ройл из American Corporate Services.

Согласно информированным источникам, включая организацию Amnesty International, жизнь в Украине тяжела и даже невыносима. В любом случае украинцы, находящиеся в США, живут в гораздо лучших условиях.

Наблюдательная миссия ООН в Украине сообщает, что сотни людей лишены элементарных условий для жизни:

– отсутствует доступ к неотложной медицинской помощи;

– до ближайшего продуктового магазина нужно идти семь километров пешком;

– дети ходят в школу пешком на расстояние до трех километров;

– вооруженные формирования продолжают задерживать граждан;

– из-за частых злоупотреблений уровень доверия к судебной власти крайне низок.

Согласно отчету Харьковской правозащитной группы, опубликованному в марте 2017 года, «юго-восточная часть страны стала одним из главных источников систематических и массовых нарушений прав человека и основных свобод». В отчете упоминаются «пренебрежение законами и правами человека», коррупция и безответственность в сфере политики.

«В Украине продолжаются вопиющие нарушения прав человека, вызванные военным конфликтом – убийства и пытки заключенных, взятие заложников, исчезновения людей и идеологически мотивированное насилие. Тысячи людей, выражающих про-украинскую позицию, подвергаются репрессиям, похищениям и убийствам», – говорится в отчете.

Кроме растущего насилия и ненависти, отчет раскрывает усиление:

– ограничений свободы слова;

– бедности и социального неравенства;

– плохого обращения с беженцами.

Чего же больше всего боятся украинцы-нелегалы в США?

Как написал 21 сентября 2016 года один из журналистов, больше всего они опасаются, что бывший тогда кандидатом в президенты Дональд Трамп «лишит их свободы» – то есть депортирует, в особенности если они находятся в стране без документов. Вполне можно понять тех из, кто решил остаться в США после окончания срока действия их виз – здесь гораздо безопаснее, чем дома.

Однако оставаться в США нелегально – плохая идея. Есть лучший выход: подать на политическое убежище, считает иммиграционный адвокат Гари Ройл.