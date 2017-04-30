Украинец из Джефферсон-сити продавал краденые вещи на eBay

Бывший владелец компании из Джефферсон-Сити признает себя виновным в продаже краденых вещей. Им оказался украинский иммигрант Евгений Дробович из Джефферсон-сити (штат Миссури).

Как объявил исполняющий обязанности федерального прокурора по Западному округу штата Миссури Том Ларсон, бывший владелец компании из Джефферсон-сити на прошлой неделе признал себя виновным в преступной схеме по совершению квартирных краж в городе Колумбия и продаже украденных вещей на онлайн-аукционе eBay.

27-летний Евгений Олегович Дробович на заседании суда под председательством судьи Мэтта Уитворта сознался в одном случае почтового мошенничества, описанном в федеральном обвинении от 20 июля 2016 года. Дробович был владельцем фирмы под названием Jefferson City Computer Services.

Дробович был связан со множественными случаями квартирных краж в Колумбии, целью которых главным образом являлись студенческие общежития и электронная аппаратура.

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В ходе расследования были идентифицированы лица, совершавшие кражи и передававшие украденные вещи Дробовичу. Дробович сознался в том, что продавал эти вещи на аукционе eBay и отправлял их покупателям с помощью Почтовой службы США и других операторов, действующих между штатами.

Конкретным примером, упомянутым в сегодняшней сделке с правосудием, является квартирная кража, произошедшая 22 ноября 2014 года, в которой была похищена фотоаппаратура и компьютеры Apple MacBook общей стоимостью в несколько тысяч долларов. На следующий день Дробович продал некоторые из украденных вещей – три фотокамеры, объективы и другое оборудование – покупателю в Канзас-Сити, Миссури, за $6 800. Покупатель нашел на фотокамерах информацию о владельце, связался с ним и выяснил, что аппаратура была украдена.

Покупатель сообщил следователям, что уже совершал у Дробовича покупки на аукционе eBay, и что Дробович оповестил его о новом товаре на продажу. По утверждению Дробовича, аппаратура была приобретена у одного из клиентов, пришедшего в его магазин.

Он сознался в том, что продавал украденную аппаратуру Дробовичу. Также он признался в совершении как минимум одной из трех квартирных краж, произошедших 17 ноября 2015 года на улице Коммершиал-Драйв в Колумбии.

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Уильямс признался в хранении оружия, украденного из жилого дома в Колумбии. 17 сентября 2014 года полиция города Моберли получила сообщение о том, что некто попытался продать краденую винтовку «Ремингтон» владельцу оружейного магазина. Человек, пытавшийся продать винтовку, сообщил офицерам полиции, что приобрел ее у другого лица, названного в документах суда «LJ», который, в свою очередь, заявил, что купил ее у Уильямса. «LJ» сообщил полицейским, что Уильямс имел на продажу и другое огнестрельное оружие.

По федеральным законам Дробовичу грозит лишение свободы на срок до 20 лет без права досрочного освобождения.