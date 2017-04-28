Трамп поддержал право американцев на владение оружием

Трамп поддержал право на владение оружием в США: «8-летняя атака на свободу, защищенную Второй поправкой к Конституции, завершилась разгромным поражением». Президент выступил с речью перед членами Национальной стрелковой ассоциации, передает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту права американцев на владение оружием. На съезде Национальной стрелковой ассоциации (НСА), Трамп сказал: «восьмилетняя атака на свободу, защищенную Второй поправкой к Конституции, завершилась разгромным поражением».

Около 10 тыс членов Ассоциации, собравшиеся в Атланте, штат Джорджия, приветствовали президента, который стал первым главой США после Рональда Рейгана, выступившим с речью перед этой организацией.

Президент Трамп заверил: «я никогда, никогда не попытаюсь оспорить право народа на владение оружием».

Вопрос о праве на владение оружием в США крайне политизирован, эта тема возникает в публичном дискурсе регулярно – после очередного массового убийства. До выхода на политическую арену, Трамп поддерживал ужесточение контроля за обращением огнестрела, однако он стал единственным кандидатом в президенты США, который выступил перед НСА.