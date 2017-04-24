20-тонный грузовик протащил за собой легковушку 0,7 мили

Видео, записанное на этой неделе на шоссе в округе Сан-Бернардино, показывает длинномерный грузовик, волочащий по дороге застрявший под ним легковой автомобиль, передает LA Times.



Около 3:20 дня в среду грузовик с двумя прицепами, везущий 50 000 фунтов (23 тонны) моркови, ехал в северном направлении по Interstate 15 в районе перевала Кахон, когда при смене полосы движения он столкнулся с обгоняющим его «Ниссаном Максима», сообщила Дорожная полиция Калифорнии.

Очевидцы происшествия утверждают, что легковой автомобиль волокло по дороге несколько миль, однако по данным Дорожной полиции, это расстояние составило около 0,7 мили (1,1 км).

Оказавшиеся рядом машины сигналили, чтобы привлечь внимание водителя грузовика, и в конце концов одна из них обогнала и остановила его.

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За рулем грузовика оказался 62-летний Пит Эдвард Маэстас из Бейкерсфилда. Водитель легкового автомобиля, 34-летний Хавьер Диаз из Оук-Хиллз, отделался легкими царапинами и был счастлив вернуться домой к семье.