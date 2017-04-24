В пятницу ночью в аварии на перекрестке улиц Юго-Восточной 37-й и Пауэлл погиб мотоциклист, сообщает полиция Портленда. Им оказался 19-летний Даниил Харламов из Орегона. Родные и близкие просят общественность о помощи.

Около 11:40 вечера мотоцикл, ехавший на большой скорости по восточному направлению улицы Пауэлл, столкнулся с грузовиком, поворачивающим на 37-ю улицу.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Им оказался 19-летний Даниил Харламов из Орегона.

Родные и близкие просят общественность о помощи на сайте GoFundMe. По их словам, на экстренные расходы требуется $25 тыс.

Водитель грузовика остался на месте аварии и сотрудничает со следствием.