Трамп собирается объявить о большой налоговой реформе

В субботу президент написал в Твиттере, что «в среду будет объявлено о большой реформе налоговой системы и снижении налогов», передает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп пообещал на следующей неделе сделать важное заявление по поводу пересмотра налогового законодательства США. Как пояснил в субботу сотрудник администрации, Трамп расскажет об общих принципах изменений и обрисует приоритеты налоговой реформы. Пересмотр налогового законодательства был одним из главных обещаний предвыборной кампании президента.

В пятницу Трамп сделал неожиданное заявление на мероприятии в Министерстве финансов США о том, что в среду сделает «крупное заявление по поводу налоговой реформы».

В субботу он написал в «Твиттере»: «В среду будет объявлено о большой реформе налоговой системы и снижении налогов».

Сотрудник администрации, пожелавший остаться неназванным, не предоставил подробностей, сообщив, что администрация «в общих чертах расскажет о принципах и приоритетах» в среду.

Став президентом, Трампу с трудом удается продвигать свое видение внутренней политики, включая налогообложение, несмотря на то, что Республиканская партия контролирует обе палаты в Конгрессе. Через неделю исполнится 100 дней со времени его вступления в должность, однако до сих пор Трампу не удалось добиться смены законодательства или одобрения предлагаемого им проекта закона. Большинству его предшественников к этому времени на посту президента удавалось добиться ряда законодательных побед.

По американскому законодательству, только Конгресс имеет полномочия вносить значительные правки в налоговое законодательство. В то же время президент часто влияет на повестку дня, предлагая изменения.