Федеральное Бюро Расследований разыскивает Егизара Карапетяна за соучастие в убийстве мужчины, произошедшем 2 сентября 2003 года в Сакраменто, Калифорния.

Как удалось узнать корреспонденту “Славянского Сакраменто” в местном отделении ФБР, Егизар Карапетян 1983 г.р. и три его сообщника, которые с тех пор были арестованы, окружили свою жертву, избили пистолетом и несколько раз ударили большим ножом и крестовой отверткой. Потерпевший скончался на месте.

5 сентября 2003 года Верховный суд штата Калифорния в округе Сакраменто выдал ордер на арест Егизара Карапетяна по обвинению в убийстве. 30 сентября 2003 года судом Восточного округа Калифорнии в Сакраменто был выдан федеральный ордер на его арест по обвинению в бегстве от правосудия.

У Карапетяна есть связи в Армении, и он мог уехать в эту страну либо в Россию, сообщают в правоохранительных органах. Всех имеющих какую-либо информацию об этом человеке просят связаться с местным офисом ФБР либо с ближайшим американским посольством или консульством.

Подозреваемый опасен и, возможно, вооружен.