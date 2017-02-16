Покинув Оровилл, который сегодня напоминает один из заброшенных городов Дикого Запада, я двинулся вдоль по течению Фезер-Ривер, чтобы проверить состояние речной дельты и зафиксировать уровень воды и посмотреть, насколько серьезны последствия наводнения в этой части штата.

Стоит заметить, что небольшой город Оровилл полностью эвакуирован, лишь кое-где на перекрестках мелькают запоздавшие водители, везущие на своих пикапах домашний скарб и даже кое-какую мебель. Шериф округа Бьютт сообщил, что после эвакуации местных жителей в регионе участились взломы пустующих домов, полиция даже задержала несколько подозреваемых в мародерстве. Ввиду участившихся случаев мародерств все города, попавшие под выселение патрулируют органы правопорядка, проверяя подозрительные личности.

Город Оровилл полностью обесточен – в населенном пункте действует лишь местная больница, чей медперсонал находится в режиме постоянной готовности к возможным последствиям катастрофы. К счастью, координация действий местных властей в экстренной ситуации оказалась на высоте, что бы ни говорили злые языки. Из почти 200 тыс. переселенцев сообщается лишь об одном пострадавшем, который попал в больницу в результате эвакуации – и то его переехал собственный автомобиль, за рулем которого сидел угонщик.

Да, и еще одного пожилого мужчину из округа Плюмас солдаты армии США вытащили из воды при попытке пересечь бушующую реку.

Федералы ввели в Калифорнию FEMA

Кроме того, в регион были введены агенты федеральной спасательной организации FEMA. Напомним, что данная организация занималась спасением людей, пострадавших от наводнения во время урагана «Катрина».

В городах Оливерхерст, Линда, Лайв-Оук, Мэрисвилл, Уитленд, Палмас-Лейк, Юба-Сити и других также объявлена всеобщая эвакуация. Здесь закрыты магазины и заправки, не работают рестораны и другие предприятия и общественные заведения.

Через границу Юба-Сити и Мэрисвилла проходит река Фезер, которая вышла из берегов еще две недели назад. Один из старожилов рассказал мне, что такого они не видали лет двадцать, если не больше. Все низинные места и парки в регионе затоплены, коричневая вода несет стволя деревьев, ветки и прочий мусор вниз по течению – на юг.

На окраине Мэрисвилла я заезжаю на старое кладбище, которое также затопило наводнением. Большинство памятников, включая военный погост, находится под водой.

Здесь же, на кладбище, живут бездомные, которые также бежали из опустошенного города. Три семьи расположились прямо у ворот исторического некрополя. Некоторые из бомжей живут в наспех сооруженных трейлерах, другие – прямо в палатке.

Где-то в 40 милях от Сакраменто вода затопила фермерские поля и садовые участки и прорывается через парковую зону в сторону столицы штата.

И наконец, несколько парков и районов в самом Сакраменто также оказались под водой – одним из них является Discovery Park в Натомасе. Здесь вода затопила излучину реки Сакраменто рядом с центром столицы, и парковый комплекс целиком ушел на дно мутной воды.

Река Сан-Хоакин в районе Стоктона также переполнена, уровень воды в ней дошел до критического. Многим жителям также пришлось покинуть свои дома.

Надо учитывать то, что водохранилище Оровилл является ключевым в системе водоснабжения штата, поэтому все, что происходит вверху по течению рек, непременно отображается у нас в столице, а также в Лос-Анджелесе.

Трамп согласился помочь Калифорнии

Несмотря на политические разногласия Сакраменто и Вашингтона, действующий президент подписал приказ о выделении Калифорнии федеральной помощи после прошедших наводнений. Людям, чьи жилища пострадали во время катаклизма, также пообещали помощь от государства.

Находясь в своеобразной зоне отчуждения, я был вынужден заночевать в одной из школ, на базе которой Красный Крест создал приют для эвакуированных людей. Ночлег соорудили в спортзале средней школы города Уитленд в 40 милях от Сакраменто. Здесь волонтеры расставили десятки раскладушек, где на ночь расположились целые семейства беженцев. Детский плачь, тревожный вой сирен через каждые два часа, скудный американский завтрак, отсутствие душа, который заняли домашние питомцы, полицейские шмоны в полночь – так можно охариктеризовать “удобства” временного перемещения. Подобные штабы были созданы во многих городах и даже на военных базах штата, в том числе и в Сакраменто, где самый большой из них может вместить до 20 000 беженцев.

Метеорологи обещают в конце недели еще больше дождей, поэтому калифорнийцы активно готовятся к непогоде, а строители на дамбе Оровилл – соревнуются в смертельной гонке с природой.























Как сказал в интервью “Славянскому Сакраменто” конгрессмен от 3-го калифорнийского округа (представитель от округов Калюса, Саттер, Юба и частей Йоло и Сакраменто) Джон Гараменди, столице не стоит слишком опасаться прорыва дамбы. Во-первых, пока накопившаяся в искусственном резервуаре вода дойдет до нас, она значительно потеряет силу. Во-вторых, система ирригации и каналов штата в состоянии поглотить такое количество влаги.

В чем ни я, ни другие жители Калифорнии не уверены до конца.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com