Дальнобойщик Вадим Кондратюк из Сакраменто скоропостижно покинул этот мир 30 января 2017 года в возрасте 26 лет. Он оставил любящую жену Наталью и двух дочерей, двухлетнюю Ванессу и одиннадцатимесячную Майю.

Фото: GoFundMe

Как сообщил друг семьи Кондратюк из Сакраменто, Вадим работал водителем-дальнобойщиком, и в одной из рутинных поездок в Нью-Йорк у него заболел зуб. Он сделал остановку в Оклахоме и посетил зубного врача, который вычистил зараженное место и прописал антибиотики.

Состояние Владимира улушилось, и он продолжил поездку, однако в Нью-Йорке у него распухла челюсть и вернулась боль. Его старший брат Мирослав встретил его, чтобы повести грузовик вдвоем и как можно быстрее добраться до дома.

“По дороге Мирослав заметил, что Вадим с трудом дышит и не стоит на ногах. Они остановились и взмолились Господу о помощи. Мирослав отвез Вадима в ближайший госпиталь в Юте, и, по словам врачей, они едва не опоздали, – сообщил Влад Казимирец из Антилопы. – Следующие четыре дня в госпитале были тяжелыми, но семья каждую секунду чувствовала, что Господь направляет их”.

Инфекция из зуба распространилось по всему телу Вадима. В его легких скопилась жидкость, и он не мог дышать самостоятельно. Из-за тяжелого заражения антибиотики не справились с инфекцией, и в конце концов его сердце отказало. Утром 30 января, когда у его постели сидела жена, сердце Вадима перестало биться.

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Друзья и знакомые Вадима открыли счет для пожертвований молодой семье. Согласно Владу Казимирец, требуется $150 тыс. для покрытия расходов и помощи молодой матери. С помощью собранных средств также будет оплачена перевозка тела Вадима домой в Сакраменто. Вадим был единственным кормильцем в семье, и теперь его жена осталась без дохода и с неоплаченными счетами из госпиталя.

“Вадим был очень скромным и тихим человеком, замечательным отцом, мужем, братом, сыном и другом. Он всегда заботился об окружающих и был известен как миротворец. Он горячо любил двоих своих дочерей и все свободное время посвящал семье, – говорится на сайте по сбору денег GoFundMe. – Просим вас в час глубокой скорби поддержать семью молитвой и оказать им финансовую помощь. Ваши пожертвования оплатят стоимость похорон и расходы на проживание, а также создадут фонд для будущего благополучия молодой семьи. Все пожертвования будут напрямую переданы Наталье”.