Крайне холодная погода, стоящая на этой неделе в Калифорнии, дала еще один интересный побочный эффект – озеро Тахо покрылось «ледяными шарами».

В среду телеканал Fox 40 опубликовал видео любопытного природного феномена, кусков льда сферической формы, появившихся между пляжами Доллар-Пойнт и Скайлендия на северном берегу озера Тахо.

Эти формации, известные также как «ледяные валуны», обычно встречаются в более холодных районах, таких как Великие озера и Антарктика, сообщает телеканал Weather Channel. Ледяные шары образуются, когда в неспокойной воде накапливаются кристаллы льда игольчатой формы. Волны постоянно вращают кусочки льда, пока они не становятся круглыми.

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В 2014 году на берегу озере Мичиган появились ледяные шары величиной с надувной мяч – некоторые из них весили до 75 фунтов (35 кг). Подобные куски льда образуются, когда температура падает чуть ниже точки замерзания.

В 2015 году ледяные валуны вновь появились на озере Мичиган – смотрите опубликованное ниже видео.