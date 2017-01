Tweet on Twitter

Share on Facebook

Если один из законодателей штата добьется своего, то найти русскую водку в магазинах Нью-Гемпшира может стать затруднительным.

В понедельник лидер демократического меньшинства Джефф Вудберн предложил к рассмотрению законопроект, согласно которому комиссия из членов обоих партий должна будет рассмотреть варианты ответа на «вмешательство России в наш демократический процесс».

В качестве одной из мер предлагается запретить продажу российской алкогольной продукции в магазинах, контролируемых Комиссией по алкоголю штата Нью-Гемпшир, и обязать производителей напитка «Старик-гора» использовать в нем американский, а не российский спирт. На бутылках с этим напитком изображена Старик-гора (Old Man of the Mountain) – похожий на лицо человека гранитный утес, обрушившийся в 2003 году.

Читайте также: Открытый в центре Сакраменто ресторан “Пушкин” имеет успех

Также в законопроекте упоминается пересмотр практики инвестирования средств пенсионного фонда штата в российские компании. Официальные круги России отвергают обвинения во взломе американских компьютерных систем.

Между тем, портал SF Like сообщает о поступлении элитного украинского алкоголя в магазины Калифорнии.