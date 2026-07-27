Трамп намерен обсудить с Путиным заявления Зеленского, НАТО изучает украинские дроны, Киев предупреждает о новой мобилизации в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы помогает Ирану, передавая спутниковые снимки для наведения ударов по американским военным базам в Персидском заливе.

«Я не думаю, что они этим занимались, по крайней мере не на высоком уровне. А если и занимались, то это не оказало какого-либо существенного влияния», — сказал Трамп журналистам в понедельник.

Тем временем посол США при НАТО Мэттью Уитакер после ознакомления с украинскими разработками в сфере беспилотных технологий заявил, что опыт Украины демонстрирует эффективность современных беспилотных систем.

«От разведки и логистики до высокоточных ударов — Украина показала всему миру, как беспилотные системы могут дать меньшим по численности силам решающее преимущество. Было важно увидеть своими глазами передовые украинские разработки и обсудить, как наши страны могут укрепить сотрудничество и совместные инновации», — отметил дипломат.

В интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Кремль готовится к новой волне мобилизации.

По его словам, Владимир Путин не намерен прекращать войну и, вероятно, отложит объявление мобилизации до завершения выборов в Государственную думу, назначенных на 21 сентября. Зеленский считает, что уже в начале октября российские власти могут начать призыв от 300 до 500 тысяч человек.

Украинский лидер утверждает, что российское руководство избегает открытых заявлений о мобилизации до выборов из-за опасений общественной реакции. При этом, по его словам, большинство мобилизованных не успеют пройти полноценную подготовку, что может привести к значительным потерям на фронте.

Зеленский также призвал союзников Украины усилить санкционное давление, в том числе ограничить поставки России топлива, вооружений и других ресурсов, необходимых для продолжения боевых действий.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в продолжении атак на гражданское население России.

По ее словам, в период с 15 по 24 июля в результате украинских ударов пострадали 499 мирных жителей. Захарова заявила, что 86 человек погибли, включая шестерых детей, назвав действия Киева «террором против гражданского населения России».