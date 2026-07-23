Минюст США обновил рекомендации по защите свободы вероисповедания — впервые с 2017 года, с учётом решений Верховного суда за последние девять лет.

Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш заявил, что федеральные ведомства обязаны уважать право американцев исповедовать веру, в том числе во взаимодействии с государством. Обновлённый документ требует от всех федеральных ведомств привести свои программы, кадровую политику, контракты и правоприменительную практику в соответствие с Конституцией, Законом о восстановлении свободы вероисповедания (RFRA) и разделом VII Закона о гражданских правах.

Ключевые изменения:

Рекомендации учитывают последние решения Верховного суда по Первой поправке и RFRA, а также требование равного отношения к религиозным организациям в госпрограммах. Усилена защита права родителей определять религиозное воспитание детей. Подтверждён принцип автономии религиозных организаций — государство не вправе вмешиваться в их внутреннее управление, включая кадровые решения. Ведомствам предписано заранее оценивать влияние новых правил на свободу вероисповедания и назначать ответственных за это направление. Уточнены права федеральных служащих на соблюдение религиозных практик на рабочем месте. Религиозные организации в госконтрактах не обязаны отказываться от своей идентичности и должны участвовать в конкурсах наравне со светскими.

Помощник генпрокурора по правовой политике Дэн Берроуз отметил, что новые рекомендации помогут защитить верующих и религиозные организации от дискриминации со стороны федерального правительства.