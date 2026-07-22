Школьник из Хьюстона Алим Гарипов освобожден из-под стражи ICE после задержания из-за нарушения визового режима

Photo: Houston Public Media

Выходец из России, 18-летний ученик техасской школы Алим Гарипов освобожден из-под стражи Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) после кампании поддержки со стороны местного сообщества.

Об освобождении сообщила конгрессвумен от округа штата Техас.

«Мы рады и благодарны, что Алим наконец освобожден и вновь воссоединился со своей семьей», — говорится в опубликованном заявлении.

По данным ICE, Гарипов, гражданин России, был задержан сотрудниками ведомства 17 июля в Хьюстоне. Агентство заявило, что он въехал в США 7 мая 2022 года как неиммигрант и получил разрешение находиться в стране до 6 ноября 2022 года. По версии ICE, после окончания срока действия разрешения он не покинул США и продолжил находиться в стране без действующего иммиграционного статуса, передает KHOU11.

ICE также заявила, что поданное иммиграционное заявление само по себе не предоставляет законного статуса и не исключает возможность задержания или депортации. Ведомство отметило, что разрешение на работу также не является иммиграционным статусом и не защищает человека от действий иммиграционных органов.

Освобождение Алима стало результатом совместных усилий адвокатов, семьи и представителей местного сообщества. Друзья, учителя и тренеры школьника выступили в его поддержку, заявив, что он является успешным учеником и соблюдал закон в ходе иммиграционного процесса.