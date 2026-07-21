Славянские христианские общины в США делают новый шаг к более активному участию в жизни Южной баптистской конвенции (Southern Baptist Convention, SBC) — одной из крупнейших протестантских организаций страны.

Более 100 пасторов и лидеров русскоязычных и украиноязычных церквей собрались во Флориде на ежегодную встречу Славянской баптистской сети, чтобы обсудить будущее сотрудничество, создание новых церквей, миссионерские проекты и подготовку молодых лидеров.

Особое внимание уделили независимым славянским церквям, которые пока не входят в крупные объединения, пишет BaptistPress. Только во Флориде таких общин насчитывается не менее 25. Представители SBC предложили им стать частью большой сети, которая объединяет около 47 тысяч церквей, миссионерские организации и христианские учебные заведения.

«Мы хотим, чтобы славянские церкви были частью семьи», — сказал Иван Милеев, президент Тихоокеанской славянской баптистской ассоциации (PCSBA) и один из лидеров движения.

Эта славянская баптистская сеть объединяет общины выходцев из Украины, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана и других стран бывшего СССР. Сегодня в США действует около 200 славянских баптистских церквей, многие из которых проводят богослужения на русском или украинском языках.

Организаторы отмечают, что славянские христиане обладают уникальным преимуществом: многие из них выросли между двумя культурами и могут помогать развивать новые общины как среди иммигрантов, так и среди более широкого американского общества.

«Это уже не просто наблюдатели. Это новое поколение церквей, которые хотят участвовать в миссиях, создавать новые общины и влиять на будущее христианского служения в Северной Америке», — отметил Богдан Кипко, представитель NAMB по работе со славяноязычными общинами.