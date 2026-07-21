16-летний Марк Куриленко из Орегона получил тяжелые травмы в результате автомобильной аварии и сейчас проходит длительное лечение, нуждаясь в помощи для оплаты будущих операций.

Photo: GoFundMe

Марк находился на заднем сиденье автомобиля вместе с друзьями и был пристегнут ремнем безопасности, однако столкновение привело к серьезным последствиям, сообщает KOIN. Подросток получил перелом черепа, тяжелые травмы лица, повреждение уха, которое врачи восстанавливали из 21 фрагмента, почти полное отделение носа и травму пальца, который едва удалось сохранить.

После аварии Марк провел некоторое время в коме, но позже пришел в сознание. Сейчас его ждет продолжительный путь восстановления — несколько реконструктивных и пластических операций, а также реабилитация.

Семья Куриленко переехала в Орегон из Украины после начала полномасштабной войны по программе U4U. Мать подростка Надежда рассказала, что семье сложно ориентироваться в сложной медицинской системе, а часть будущего лечения не покрывается страховкой.

Поддержку семье оказывает местная церковная община и друзья. По их словам, Марк всегда был добрым и отзывчивым человеком, поэтому сегодня десятки людей объединились, чтобы помочь ему на GoFundMe.

Для покрытия медицинских расходов, операций и восстановления открыт сбор средств. Семья просит всех неравнодушных поддержать Марка.