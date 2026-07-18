Администрация Трампа объявила глобальную кампанию против «радикального левого терроризма»

Администрация президента США Дональда Трампа начала международную кампанию по борьбе с тем, что она называет угрозой «транснационального радикального левого терроризма». Об этом 16 июля заявили представители Белого дома после встречи высокопоставленных чиновников США и иностранных государств.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская контртеррористическая политика в прошлом уделяла недостаточно внимания насилию со стороны экстремистов левого толка.

«На протяжении долгого времени существовало слепое пятно в отношении экстремистского насилия с политической левой стороны», — сказал Рубио. По его словам, количество связанных с левыми группировками террористических атак и попыток их совершения в США выросло до самого высокого уровня за последние десятилетия.

Рубио также обвинил радикальные левые организации, включая Antifa, в международной координации. По его словам, активисты из разных стран используют закрытые каналы связи, обмениваются пропагандой, обучением и финансируют деятельность через транснациональные сети.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ведомство усилит контроль за некоммерческими организациями, которые могут использоваться для незаконного финансирования политического насилия или иностранного влияния.

«Мы выявим незаконное финансирование, независимо от того, насколько искусно оно скрыто, и ликвидируем сети, поддерживающие политический терроризм», — заявил Бессент.

Советник Белого дома по внутренней безопасности Стивен Миллер заявил, что администрация не намерена отступать от курса на борьбу с левым экстремизмом. Он обвинил радикальные группы в использовании риторики о гражданских правах для защиты своих действий.

В Белом доме напомнили, что в прошлом году президент Трамп объявил Antifa внутренней террористической организацией и поручил федеральным ведомствам усилить меры против связанных с ней структур.

Администрация заявляет, что новая кампания направлена на прекращение финансирования, ликвидацию международных связей и привлечение к ответственности участников организаций, которые, по мнению властей, представляют угрозу для общественной безопасности.

Критики подобных инициатив ранее предупреждали, что чрезмерно широкое применение термина «терроризм» к политическим движениям может привести к ограничению законной протестной деятельности.