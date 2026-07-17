Белоруску, ожидающую убежища в США, госпитализировали из-за проблем с медицинской помощью в ICE-центре

Photo: GoFundMe

Белоруска Кацярына Бартко, находящаяся под стражей ICE в штате Канзас, была несколько раз госпитализирована после того, как, по словам ее адвоката и близких, в иммиграционном центре ей не предоставляли необходимые лекарства.

Бартко ранее перенесла операцию по удалению щитовидной железы из-за рака. После операции у нее развилось постоянное нарушение работы паращитовидных желез, из-за чего ей необходимо ежедневно принимать гормональные препараты и кальций. Без лечения уровень кальция в крови может резко снизиться и вызвать серьезные осложнения.

Согласно медицинским документам, полученным Newsweek, 6 июня Бартко доставили в больницу Memorial Hospital Miramar во Флориде с опасно низким уровнем кальция в крови. Она жаловалась на слабость, головокружение, головную боль и покалывание в лице. Врачи диагностировали гипокальциемию и назначили внутривенное введение кальция.

Через два дня она снова попала в больницу с болью в правой части живота и боку. Позже врачи также обнаружили у нее кисту яичника и кисту шишковидной железы, а также рекомендовали дальнейшее наблюдение у специалистов.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Бартко находится в центре содержания мигрантов Midwest Regional Reception Center в Канзасе, которым управляет частная компания CoreCivic. Ее сторонники утверждают, что сотрудники учреждения неоднократно не выдавали ей необходимые лекарства, несмотря на медицинские предписания.

ICE заявляет, что все задержанные имеют доступ к медицинской помощи и специализированному лечению при необходимости. Однако правозащитники и иммиграционные адвокаты в последние месяцы выражают обеспокоенность состоянием медицинского обслуживания в центрах содержания на фоне расширения программы депортаций администрации Дональда Трампа.

Бартко приехала в США легально в 2022 году по студенческой визе и позже подала заявление на политическое убежище. Согласно ее документам, причиной обращения стали ее участие в протестах за демократию в Беларуси в 2020 году и оппозиционная деятельность. Ее представители утверждают, что в случае возвращения в Беларусь ей грозят арест и преследование.

Сейчас ее партнер Дмитрий организовал сбор средств на оплату юридической помощи, медицинских расходов и возможного залога для освобождения Бартко из-под стражи.