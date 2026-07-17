В Лос-Анджелесе в результате тяжелой аварии погиб 41-летний Ярослав Пономаренко, уроженец Украины, который вместе со своей невестой Викторией приехал в США после начала войны, чтобы построить новую жизнь.

Авария произошла 5 июля в районе Энсино. По данным полиции, водитель Porsche проехал на красный свет на перекрестке и столкнулся с автомобилем Пономаренко. В результате столкновения, в котором участвовали четыре автомобиля, Ярослав скончался на месте происшествия.

Виктория рассказала, что Ярослав был для нее не только любимым человеком, но и семьей и лучшим другом. По ее словам, он любил Америку, много работал, помогал другим людям и всегда старался поддержать окружающих.

После трагедии семья Ярослава, которая остается в Украине, не может приехать в США из-за войны и сложных обстоятельств. Отец погибшего поручил Виктории организовать похороны.

Сейчас открыт сбор средств на оплату похоронных расходов и других затрат, связанных с трагедией. Расследование аварии продолжается.