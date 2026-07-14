Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект, сопровождающий бюджет штата на 2026–2027 годы, который модернизирует систему финансирования доступного жилья и продолжает жилищную стратегию администрации, действующую с 2019 года.

Речь идет об Assembly Bill 179 — бюджетном законопроекте в сфере жилищного строительства, который призван расширить возможности приобретения жилья, снизить издержки застройщиков и укрепить эффективность государственных инвестиций в доступное жилье. Документ стал очередным шагом вслед за реформой закона об охране окружающей среды штата Калифорния, принятой годом ранее, и десятками других законодательных инициатив, подписанных с 2019 года.

Новый закон принят в рамках сбалансированного бюджета на 2026–2027 годы, который, по заявлению администрации, обеспечивает нулевой дефицит как в текущем, так и в следующем финансовом году, при этом сохраняя финансирование ключевых программ, включая программу помощи и профилактики бездомности (Housing Homeless Assistance and Prevention, HHAP).

Что предусматривает законопроект

Согласно сообщению администрации губернатора, реформы позволят более эффективно расходовать имеющиеся средства и дополнят пакет мер, принятый одновременно с историческим законом об облигациях для ветеранов и доступного жилья 2026 года на сумму 11,25 миллиарда долларов, который планируется вынести на голосование избирателей позднее в этом году.

Подписанное законодательство предусматривает:

Модернизацию системы финансирования жилищного строительства в Калифорнии за счет реформы по принципу “единого окна”, которая упрощает реализацию проектов, сокращает дублирующие проверки и ускоряет строительство доступного жилья.

Снижение стоимости строительства доступного жилья — по оценкам администрации, на 60–70 тысяч долларов за единицу жилья — благодаря реформе финансирования по принципу “единого окна” и изменениям в системе сборов за воздействие на инфраструктуру, что позволит государственным средствам финансировать значительно больше объектов жилья.

Создание нового Фонда восстановления после стихийных бедствий — на эти цели направляется 100 миллионов долларов для снижения затрат на финансирование для домовладельцев, восстанавливающих жилье после стихийных бедствий.

Продление программы HHAP — предусматривает выделение 900 миллионов долларов в 2026–2027 финансовом году на очередной раунд грантов штата на борьбу с бездомностью, при этом усиливаются требования к отчетности, вводятся новые требования софинансирования на местном уровне и требования к политике, стимулирующей жилищное строительство (Prohousing), для городов с населением более 300 тысяч человек и округов, в которых эти города расположены.

Финансирование многоквартирного доступного жилья — предусматривает выделение 500 миллионов долларов на расширенные государственные налоговые льготы для строительства жилья для малоимущих и 200 миллионов долларов на программу многоквартирного жилищного строительства (Multifamily Housing Program) для поддержки строительства и сохранения доступного многоквартирного жилья для малообеспеченных жителей штата.

Администрация Ньюсома сообщает, что с 2019 года по настоящее время число новых объектов жилищного строительства в штате выросло на 59%, а уровень бездомности среди людей, не имеющих доступа к приютам, сократился сильнее всего за последние 16 лет.