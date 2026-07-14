В заливе Сан-Франциско возле острова Алькатрас произошло крушение прогулочной лодки, в результате которого один человек погиб, а двое считаются пропавшими без вести.

Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

По данным спасательных служб, на борту понтонной лодки находились 19 человек. Шестнадцать человек удалось спасти. Несколько пострадавших были доставлены в больницу.

Инцидент произошел во вторник в районе между мостом Золотые Ворота и островом Алькатрас. По словам очевидцев, лодка перевернулась и полностью ушла под воду.

Береговая охрана США и пожарная служба Сан-Франциско продолжают поисково-спасательную операцию. Причины происшествия пока не установлены.