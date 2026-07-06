Президент США Дональд Трамп во время мероприятий, посвященных 250-летию независимости Соединенных Штатов, заявил, что коммунизм является главной угрозой для страны и представляет собой «раковую опухоль», которую необходимо «вырезать», чтобы сохранить американскую свободу.

Выступая на горе Рашмор и в Вашингтоне, Трамп подчеркнул, что «Америка никогда не станет коммунистической страной» и заявил, что «невозможно одновременно быть коммунистом и патриотом». По его словам, современная «коммунистическая угроза» опаснее, чем Первая мировая война, Вторая мировая война, нападение на Перл-Харбор или теракты 11 сентября.

Президент также вновь обрушился с критикой на прогрессивное крыло Демократической партии, назвав его представителей «убежденными безбожными коммунистами». Эти заявления прозвучали на фоне подготовки к промежуточным выборам в Конгресс США в 2026 году.

Во время выступлений Трамп также продвигал законопроект SAVE America Act, предусматривающий обязательное подтверждение гражданства при регистрации избирателей.

Заявления президента вызвали неоднозначную реакцию. Сторонники приветствовали его жесткую антикоммунистическую риторику, тогда как критики обвинили Трампа в использовании темы коммунизма как политического инструмента в преддверии выборов.