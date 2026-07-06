Россиянин и выходец из бывшего СССР стали фигурантами крупнейшей в истории США операции против мошенничества с Medicare

Министерство юстиции США объявило о масштабной общенациональной операции против мошенничества в сфере здравоохранения, в рамках которой обвинения предъявлены 455 фигурантам, включая 90 врачей и других лицензированных медицинских работников. По данным следствия, общая сумма мошеннических требований к федеральным программам медицинского страхования превысила 6,5 млрд долларов.

Среди обвиняемых оказались 38-летний гражданин России Рустам Абдаев, проживающий в Тампе (Флорида), и 40-летний Константин Браверман из Лейк-Уэрта (Флорида).

По данным прокуратуры, Рустам Абдаев уже признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денежных средств. Следствие утверждает, что с декабря 2024 по июнь 2025 года он вместе с сообщниками использовал компанию Sunny and Recovery Inc. для подачи ложных заявок в Medicare Part C и программу Florida Medicaid на оплату медицинского оборудования — ортопедических корсетов и бандажей для спины, коленей и запястий.

По версии обвинения, мошенники использовали похищенные персональные данные пациентов и идентификаторы врачей для оформления оборудования, которое не назначалось, не было медицински необходимым и фактически не предоставлялось. Общая сумма выставленных счетов превысила 19 миллионов долларов, из которых государственные программы выплатили около 941 тысячи долларов. Следствие также утверждает, что часть полученных средств Абдаев переводил на счета за пределами США и использовал для личных нужд. Вынесение приговора ему пока не состоялось.

Отдельное обвинение предъявлено Константину Браверману, которого большое жюри обвинило в сговоре с целью мошенничества против Medicare и получения незаконных вознаграждений. По данным прокуратуры, во время пандемии COVID-19 он участвовал в схеме по продаже медицинским компаниям списков получателей Medicare. Используя эти данные, компании рассылали экспресс-тесты на COVID-19 людям, которые их не заказывали, а затем выставляли счета государству.

Следствие утверждает, что с января по ноябрь 2023 года участники схемы подали около 152 тысяч фиктивных требований к Medicare и получили более 14,4 миллиона долларов, из которых лично Браверман, по версии обвинения, получил около 1,5 миллиона долларов.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что предъявленные обвинения являются лишь утверждениями следствия. Все обвиняемые, за исключением тех, кто признал вину, считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.