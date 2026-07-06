Украинская католическая церковь в Пенсильвании подала в суд на власти из-за ограничений на строительство часовни

Украинская католическая церковь Святой Троицы в Карнеги (штат Пенсильвания) подала федеральный иск против администрации городка Коллиер, обвинив местные власти в религиозной дискриминации при согласовании строительства часовни и колокольни.

Конфликт связан с участком площадью около 16,6 гектара, который приход приобрел для создания нового кладбища. В 2023 году церковь предложила построить часовню площадью около 1 200 кв. м, ретритный центр на 18 комнат и 20-метровую колокольню. Однако власти сначала отклонили проект, сославшись на возможный шум и неудобства для жителей.

В 2025 году муниципалитет согласовал строительство, но существенно ограничил проект. В частности, площадь часовни сократили до 465 кв. м, высоту — до 10,7 метра, запретили звонить в колокола до 9 утра и ограничили продолжительность звона 3,5 минутами. Кроме того, власти разрешили проводить поминальные службы только для людей, умерших после 9 июня 2025 года.

Представители прихода утверждают, что такие условия нарушают Первую поправку к Конституции США и федеральный закон, защищающий религиозные организации от дискриминации при использовании земельных участков. По их словам, в той же зоне местные власти ранее разрешали строительство значительно более крупных светских объектов.

Весной 2026 года федеральный суд отказался временно отменить ограничения, однако рассмотрение основного иска продолжается.