25-летний житель Альбукерке (штат Нью-Мексико) Рекс Крофтон арестован по федеральному обвинению в повреждении религиозной собственности после нападений на две еврейские организации. У арестованного нашли украинский флаг со свастикой.

По данным Министерства юстиции США, 2 июня Крофтон сначала подъехал к синагоге Congregation Albert, где разбил стеклянные входные двери металлическим инструментом, после чего показал неприличный жест в сторону здания и скрылся.

Спустя восемь минут он прибыл к зданию Еврейского общественного центра (Jewish Community Center), где вновь попытался разбить входные двери ломом. Охранники бросились за нападавшим, а одному из них удалось распылить в салон его автомобиля перцовый баллончик, однако подозреваемый сумел скрыться.

После нападений Крофтон отправил знакомому текстовые сообщения, в которых написал: «Я только что атаковал две синагоги за пять минут», а также заявил, что хотел бы убить любого полицейского, который попытается его остановить.

На следующий день полиция Альбукерке задержала подозреваемого. Во время обыска у него изъяли лом, который, по версии следствия, использовался при нападениях, револьвер, магазины большой емкости, мачете, кастет, другое оружие, а также разорванный украинский флаг с нарисованной на нем свастикой.

Крофтону предъявлено обвинение в повреждении религиозной собственности. В случае признания виновным ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что уголовное обвинение является лишь версией следствия, а обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.