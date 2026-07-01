ICE задержала уроженца Беларуси, осуждённого по делу о материалах сексуального насилия над детьми

Photo: ICE

Иммиграционная служба США (ICE) в Филадельфии сообщила о задержании 23-летнего Никиты Дедова, гражданина Беларуси, находившегося в стране нелегально. Задержание произошло 25 июня в Филадельфии, штат Пенсильвания.

По данным ведомства, Дедов был осуждён 18 сентября 2025 года по обвинениям в распространении фото- и видеоматериалов сексуального насилия над детьми, а также в хранении детской порнографии.

Согласно судебному протоколу окружного суда Филадельфии, Дедов был арестован ещё 21 августа 2024 года. Ему было предъявлено обвинение по нескольким пунктам Уголовного кодекса Пенсильвании.

Как выяснило «Славянское Сакраменто», ознакомившись с материалами дела, в апреле 2025 года Дедов признал вину — без сделки со следствием. Приговор огласили 18 сентября: за распространение материалов ему дали от 5,5 до 11 месяцев тюрьмы, и ещё столько же — за хранение детской порнографии, эти сроки суммируются. По остальным четырём эпизодам суд назначил 5 лет пробации, которые пойдут одновременно с основным сроком. Помимо этого, Дедова обязали пройти оценку как лицо, совершившее сексуальное преступление, встать на учёт на 25 лет и соблюдать ряд других условий надзора, включая запрет на владение оружием.

По информации ICE, в настоящее время Дедов находится под стражей ведомства в центре содержания в Пенсильвании.