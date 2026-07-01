Полиция Хейворда сообщила об успешном завершении поисков трехмесячного Максенса Сируа, в связи с исчезновением которого ранее были объявлены поиски.

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По данным следствия, поводом для объявления розыска стало то, что ребенка не вернули отцу в установленный судом срок в соответствии с действующим соглашением об опеке.

Главной подозреваемой правоохранители считают мать ребенка, Марину Казакову, которая, по версии полиции, скрылась вместе с младенцем на белом автомобиле Mazda.

1 июля сотрудники Калифорнийского дорожного патруля обнаружили разыскиваемый автомобиль на городской парковке в Лос-Анджелесе. Вскоре неподалеку была найдена и задержана Марина Казакова. Задержание прошло без происшествий.

Максенса Сируа обнаружили живым и невредимым, сообщили власти. В настоящее время полиция Хейворда работает над тем, чтобы передать ребенка его отцу.

В полиции поблагодарили ФБР, а также другие правоохранительные органы за оперативное взаимодействие, благодаря которому поисковая операция завершилась благополучно.

Отдельную благодарность ведомство выразило средствам массовой информации и жителям, которые быстро распространили информацию о розыске. По словам полиции, общественная поддержка сыграла важную роль в успешном завершении поисков.