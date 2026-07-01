Посетители пляжа Bight Beach в Año Nuevo State Park стали свидетелями необычного зрелища — одного из северных морских слонов, шерсть которого приобрела яркий фиолетовый оттенок.

Photo: Irene Reti

Необычная окраска вызвала множество предположений. Сотрудники парка и волонтеры выдвигали разные версии — от питания пурпурными морскими ежами до возможного внутреннего кровотечения. Однако специалисты по морским млекопитающим вскоре установили настоящую причину.

Как сообщили представители парка, морской слон просто долгое время отдыхал на скоплении красных водорослей. Их природный пигмент временно окрасил его шерсть в светло-фиолетовый цвет, напоминающий виноградный сок. По словам экспертов, такая окраска не представляет опасности для животного и со временем исчезнет естественным образом.

Необычный «фиолетовый» морской слон быстро стал интернет-сенсацией после публикации фотографий в социальных сетях парка. Пользователи активно обсуждали редкое явление, а некоторые даже сравнили животное с персонажем мультфильма.

Специалисты напоминают, что природные пигменты водорослей, песка и других веществ иногда временно меняют цвет шерсти морских млекопитающих. Подобные случаи встречаются редко, но не являются признаком заболевания.

Парк Año Nuevo на побережье Калифорнии известен как одно из крупнейших мест размножения северных морских слонов в мире. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы понаблюдать за этими гигантскими ластоногими в естественной среде обитания.