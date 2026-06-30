Верховный суд США сохранил право на гражданство по рождению, отклонив инициативу Трампа

Верховный суд США 30 июня большинством голосов 6 против 3 признал неконституционным указ президента Дональда Трампа, который предусматривал ограничение предоставления американского гражданства детям, рожденным на территории США от родителей, не являющихся гражданами или постоянными жителями страны. Решение стало одним из самых значимых судебных поражений администрации Трампа в сфере иммиграционной политики.

Главный судья Джон Робертс, подготовивший мнение большинства, подтвердил, что 14-я поправка к Конституции США гарантирует гражданство практически всем детям, рожденным на американской территории, независимо от иммиграционного статуса их родителей. Суд также сослался на исторический прецедент по делу United States v. Wong Kim Ark 1898 года, который более века закрепляет принцип гражданства по праву рождения.

К мнению большинства присоединились трое либеральных судей и Эми Кони Барретт. Судья Бретт Кавано согласился с итоговым решением, но обосновал свою позицию федеральным законодательством, а не Конституцией. Против выступили Кларенс Томас, Сэмюэл Алито и Нил Горсач.

Исполнительный указ Дональда Трампа был подписан в первый день его второго президентского срока. Документ предусматривал, что автоматическое гражданство США не будет предоставляться детям, если ни один из родителей не является гражданином США или обладателем грин-карты. Однако указ так и не вступил в силу, поскольку его действие было заблокировано федеральными судами.

Администрация Трампа утверждала, что действующая система способствует «родильному туризму» и незаконной иммиграции. Однако большинство судей пришло к выводу, что президент не обладает полномочиями изменить закрепленный Конституцией принцип гражданства по рождению своим исполнительным указом.

Решение Верховного суда означает, что существующий порядок остается без изменений: дети, рожденные на территории США, за исключением отдельных случаев, таких как дети иностранных дипломатов, продолжают автоматически получать американское гражданство независимо от иммиграционного статуса своих родителей. По оценкам экспертов, в случае вступления указа в силу ежегодно он мог бы затронуть более 250 тысяч новорожденных.