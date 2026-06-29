Братья из округа Сакраменто признали вину по делу об отмывании денег через мошеннические подарочные карты

Два жителя округа Сакраменто — 31-летний Денис Гуцу из г. Антилоупа и 26-летний Максим Гуцу из Ранчо-Кордовы — признали себя виновными по федеральному делу о сговоре с целью отмывания денежных средств. Судебное разбирательство, начавшееся осенью 2023 года, близится к завершению: вынесение приговора обоим обвиняемым назначено на 28 августа 2026 года.

По данным прокуратуры США, с декабря 2017 года по март 2019 года братья приобретали подарочные карты крупной национальной торговой сети у лиц, которые получили их, используя похищенные номера банковских карт.

Следствие утверждает, что Денис и Максим Гуцу покупали такие подарочные карты со значительной скидкой, после чего, как правило, уже в течение суток перепродавали их через интернет-площадку по обмену подарочными картами. Онлайн-сервис также реализовывал карты со скидкой конечным покупателям, которые быстро использовали их до того, как ритейлер успевал обнаружить мошенничество и аннулировать карты.

По версии обвинения, такая схема позволяла легализовать доходы, полученные в результате мошенничества с банковскими картами.

Первоначально обоим братьям были предъявлены обвинения по одному пункту — участие в сговоре с целью отмывания денежных средств. В мае 2026 года Денис и Максим Гуцу заключили соглашения с прокуратурой и признали свою вину. После этого ранее назначенный суд присяжных был отменен.

До вынесения приговора оба остаются на свободе под ранее установленными условиями освобождения. В ходе процесса суд также разрешал им временно выезжать за пределы США при соблюдении определенных условий и возврате паспортов после поездок.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы, штраф до 500 тысяч долларов либо сумму, равную двойной стоимости имущества, связанного с отмыванием денег. Окончательное решение о мере наказания примет федеральный суд с учетом Федеральных руководящих принципов назначения наказаний, условий соглашений о признании вины и других обстоятельств дела.