В Калифорнии на территории приюта обнаружены останки более 100 собак, многие — с признаками огнестрельных ранений

В округе Гумбольдт (штат Калифорния) правоохранительные органы сообщили о новых шокирующих результатах расследования в отношении приюта Miranda’s Rescue в городе Фортуна. По данным властей, во время повторного обыска и раскопок на территории были обнаружены останки 117 собак, а также 21 череп и сотни костных фрагментов.

Следствие утверждает, что многие из животных находились в разной стадии разложения. Около 70 тел были обследованы на месте с помощью рентгена, и предварительные выводы ветеринаров указывают, что у значительной части собак могут быть следы огнестрельных ранений. Также на месте были найдены микрочипы, которые сейчас используются для идентификации животных.

По данным шерифа округа Гумбольдт, расследование ведется по фактам возможного жестокого обращения с животными, мошенничества и преступного сговора. В деле участвуют местные и федеральные структуры, включая ФБР, Министерство юстиции Калифорнии и Министерство сельского хозяйства США.

Следователи отмечают, что в приют было передано или привезено сотни собак от частных владельцев и других организаций, однако значительная часть животных до сих пор не найдена и не учтена.

Раскопки проводились с использованием георадара, который позволил выявить участки с аномалиями в почве. После этого были проведены эксгумационные работы.

Власти подчеркивают, что расследование продолжается, и все выводы пока носят предварительный характер.