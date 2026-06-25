Министерство финансов США обновило санкционный список OFAC, исключив из перечня специальных обозначенных граждан ряд физических и юридических лиц, ранее попавших под ограничения в рамках санкционного режима, связанного с Россией. Обновление опубликовано 24 июня 2026 года.

Из списка были удалены несколько граждан России, включая Германа Белоуса, Михаила Клюкина, Ирину Кремлёву, Виктора Николаева, Надию Черкасову, Ивана Потанина и Максима Смирнова. Также из санкционного перечня исключены отдельные компании и структуры, зарегистрированные в Турции, ранее связанные с российскими контрагентами, включая предприятия в сфере промышленного оборудования и логистики.

В документах Минфина США отмечается, что санкционные решения регулярно пересматриваются в зависимости от актуальности оснований для ограничительных мер. Некоторые из исключённых лиц ранее фигурировали в санкционных списках в связи с подозрениями в обходе экспортного контроля и сотрудничестве с организациями, подпадающими под санкции США.

Санкционный режим в отношении России, введённый после 2022 года и расширенный в последующие годы, продолжает действовать, однако американские власти периодически корректируют списки, включая добавление и удаление отдельных фигурантов.