Министерство юстиции США начало проверку соблюдения федерального законодательства в четырех школьных округах Калифорнии, включая школьный округ San Francisco Unified School District (SFUSD), в связи с преподаванием тем сексуальной ориентации и гендерной идентичности учащимся от детского сада до 12-го класса.

Помимо SFUSD, проверка затронет школьные округа Graves Elementary School District, Santa Rita Union School District и Soledad Unified School District.

Помощник генерального прокурора по гражданским правам Хармит К. Диллон заявила, что Министерство юстиции не будет мириться с нарушением прав родителей в вопросах образования их детей. По ее словам, недавние решения Верховного суда США по делам Mahmoud и Mirabelli должны стать сигналом для школьных округов о необходимости обеспечивать родителям доступ к информации о подобных занятиях.

В рамках проверки ведомство изучит, уведомляют ли школы родителей об их праве отказаться от участия детей в занятиях по половому воспитанию, включающих темы сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Также будут рассмотрены правила доступа к раздевалкам, туалетам и спортивным командам для девочек на основании гендерной идентичности, а не биологического пола.

Министерство юстиции проверит, соблюдают ли школьные округа требования Раздела IX Закона об образовательных поправках 1972 года, который запрещает дискриминацию по признаку пола в образовательных учреждениях, получающих федеральное финансирование.

В ведомстве подчеркнули, что расследование находится на начальной стадии и никаких выводов о возможных нарушениях пока не сделано.