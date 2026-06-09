Суд в США приговорил жителя Нью-Йорка к 37 месяцам лишения свободы за участие в международной схеме отмывания почти 1,5 млн долларов, полученных в результате масштабного мошенничества в сфере здравоохранения.

По данным прокуратуры, 42-летний Элнар Зарбайлов из Статен-Айленда (Нью-Йорк), являющийся гражданином США и Азербайджана, выступал в роли посредника и «финансового проводника» для транснациональной преступной организации, связанной с крупнейшим делом о медицинском мошенничестве, расследованным Министерством юстиции США в рамках операции Operation Gold Rush.

Следствие установило, что организация, действующая из России и других стран, создала многомиллиардную схему мошенничества в сфере медицинского страхования, направленную на обман программ Medicare и частных страховых компаний. Полученные средства выводились через подставные компании и банковские счета в США и за рубежом.

Зарбайлов, по данным обвинения, помогал легализовать преступные доходы, переводя средства от компаний, связанных с фиктивными поставками медицинского оборудования, между банковскими счетами, включая зарубежные. Он был задержан в сентябре 2024 года в аэропорту имени Джона Кеннеди при попытке выехать в Азербайджан, а в октябре 2025 года признал вину в сговоре с целью отмывания денег.

Помимо тюремного срока, суд постановил конфисковать у него 1 457 898 долларов.

В ведомстве отметили, что дело является частью масштабной кампании по пресечению медицинского мошенничества, в рамках которой с 2007 года предъявлены обвинения более чем 6 200 фигурантам, а общий ущерб превысил 45 млрд долларов.