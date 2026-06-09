Гражданин Грузии Мамука Артмеладзе скончался, находясь под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

По данным ведомства, сотрудники исправительного центра Winn Correctional Center в штате Луизиана обнаружили 43-летнего мужчину без сознания. Персонал учреждения немедленно вызвал экстренную медицинскую помощь и начал реанимационные мероприятия. Артмеладзе доставили в медицинский центр, где врачи продолжили попытки спасти ему жизнь. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. Официальная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Согласно информации ICE, Артмеладзе незаконно въехал в США. В сентябре 2022 года сотрудники Пограничного патруля задержали его и освободили под обязательство явиться в ICE в течение 60 дней.

5 февраля 2026 года сотрудники подразделения ICE в Новом Орлеане вновь задержали Артмеладзе в районе Факлера, штат Алабама, в ходе операции по выявлению водителей коммерческого транспорта, представляющих угрозу общественной безопасности. После проверки иммиграционного статуса было установлено, что он не имел законных оснований для пребывания в стране, после чего его поместили под стражу.

ICE уведомила о смерти задержанного Генеральное консульство Грузии и его ближайших родственников.

В ведомстве подчеркнули, что всем лицам, находящимся под стражей ICE, предоставляется медицинская помощь, включая первичный медосмотр, доступ к врачам и круглосуточную экстренную помощь. Обстоятельства смерти Мамуки Артмеладзе продолжают расследоваться.