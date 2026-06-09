На мосту Куинсборо в Нью-Йорке в результате лобового столкновения электросамоката и велосипеда погибли два человека. Одним из них, по сообщениям американских СМИ, оказался 35-летний украинский иммигрант Дмитро Стеченко.

Трагедия произошла утром 28 мая во время часа пик на велосипедной дорожке моста, соединяющего районы Манхэттен и Куинс. По данным полиции Нью-Йорка, 39-летний Фрэнсис Дель Валле из штата Нью-Джерси передвигался на электросамокате стоя, а Дмитро Стеченко, проживавший в Куинсе, ехал на велосипеде. Мужчины двигались навстречу друг другу, когда произошло столкновение.

Оба пострадавших получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу, где позднее скончались.

По предварительной информации следствия, водитель электросамоката мог попытаться обогнать более медленно движущийся велосипед непосредственно перед аварией. Обстоятельства происшествия продолжают расследоваться.

Известно, что Стеченко работал программистом-разработчиком в компании Meta.