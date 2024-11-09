Ждет ли Трампа наказание по открытым уголовным делам после его переизбрания?

Впервые в истории США президентом страны избран человек, против которого открыто ряд уголовных дел, в связи с этим возникает вопрос – а что будет с Дональдом Трампом, понесет ли он наказание?

Ему предъявлены тридцать четыре обвинительных приговора за тяжкие преступления, включая обвинения в мошенничестве, подрыве выборов и воспрепятствовании. Сам Трамп всегда отрицал все обвинения и называл дела политически мотивированными.

Крупнейшие американские и мировые СМИ со ссылкой на аналитиков пишут, что Трамп, скорее всего, он избежит серьезных последствий по любому из своих уголовных дел. Более того, как пишет CBS, уже начались обсуждения между командой Трампа и офисом, курирующим федеральные дела, о том, как их свернуть.

Дональд Трамп обещал уволить “в течение двух секунд” специального прокурора Джека Смита, который возбудил против него два федеральных дела — дело о вмешательстве в выборы и дело о секретных документах —, и что накажет прокуроров и судей, ведущих дела, связанные с ним.

На 26 ноября намечено вынесение приговора Трампу по 34 пунктам тяжкого преступления за фальсификацию деловых записей с целью сокрытия выплаты тайных денег в 2016 году актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Его адвокаты дважды добились отсрочки вынесения приговора. Хотя впервые осужденные за фальсификацию деловых записей обычно избегают тюремного заключения, но, как пишет ABC News со ссылкой на экспертов по правовым вопросам, уникальные факторы дела избранного президента могут подтолкнуть судью Мерчана, рассматривающей дело, к вынесению ему тюремного срока. В то же время судья может решить назначить более мягкое наказание — например, один день испытательного срока — или отсрочить вынесение приговора до тех пор, пока Трамп не покинет свой пост.

По поводу дела о 6 января, после предъявления уголовных обвинений Джеком Смитом, Трамп не признал себя виновным и дело находилось в правовой неопределенности с тех пор, как Верховный суд постановил этим летом, что Трамп частично защищен от уголовного преследования за официальные действия, совершенные им во время пребывания в должности. Специальный прокурор Смит повторно подал дело, утверждая, что попытки Трампа отменить выборы не были связаны с его официальными обязанностями. Это одно из дел, которое может быть прекращено в рамках текущих обсуждений.

В целом, специалисты в области права считают, что по сложившейся практике Департамента юстиции, запрещающей преследование действующего президента, федеральные дела против Трампа могут быть немедленно прекращены, если Трамп вступит в должность. Не исключено, что избранный президент помилует себя, хотя подобного никогда не случалось, поэтому этот шаг был бы беспрецедентным. Президентские помилования применяются только к федеральным делам, поэтому он не сможет помиловать себя в деле о взятках в Нью-Йорке.