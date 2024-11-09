Роботы-собаки помогают защитить Дональда Трампа

Со ссылкой на Секретную службу США Reuters пишет, что роботы-собаки или как их еще называют “высокотехнологичные гончии” действительно используются для охраны дома избранного президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Издание опубликовало видео, на котором видно агента и “собаку”.

Главный офицер по связям с общественностью Секретной службы Энтони Гульельми не сообщил, как долго роботы используются в Мар-а-Лаго:

“Защита избранного президента является главным приоритетом,” — написал Гульельми в заявлении, переданном медийной компании Nexstar. “Хотя мы не можем вдаваться в подробности конкретных возможностей, роботы-собаки оснащены технологией наблюдения и набором передовых датчиков, которые поддерживают наши защитные операции.”

Также роботы-собаки могут быть оснащены технологией для обнаружения бомб и химических угроз, а также камерами с тепловизионной технологией и возможностями масштабирования с высоким разрешением.

Усиление безопасности в Мар-а-Лаго происходит на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября; в ходе избирательной компании на него было совершено два покушения.