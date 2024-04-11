Помощник министра обороны заявила, что цель Путина состоит не только в подчинении Украины, но и ослаблении США, Европы и НАТО, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Если Россия не добьется успехов в Украине, это будет отвечать интересам США на международной арене, поэтому Вашингтон должен продолжать финансировать вооруженные силы Украины.

Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, выступая в комитете Палаты представителей по вооруженным силам.

По ее словам, когда в феврале 2022 года президент России Владимир Путин отдавал приказ о вторжении в Украину, он рассчитывал на легкое завоевание соседнего государства. Он также надеялся приблизиться к своей конечной цели – подрыву европейской безопасности и трансатлантического альянса, сказала она.

«Цель Путина – подчинить себе Украину, лишить ее суверенитета и независимости, а также ослабить и подорвать Европу, Америку и особенно, конечно, альянс НАТО», – заявила она членам комитета.

Реакция США была такой же, что и у союзников во всем мире, которые хотят увидеть «стратегический провал» жестокой войны Путина.

«В своей политике в последние два года мы исходили из того, что Украина должна остаться суверенным, независимым европейским государством, способным обороняться, сдерживать и нанести то поражение Путину, – сказала Уолландер. – Украина делает это при нашей поддержке каждый день».

США должны продолжать финансирование Украины, чтобы обеспечить вооруженные силы системами вооружений, боеприпасами и обучением, необходимым для защиты от российской агрессии. Это имеет последствия далеко за пределами Украины, заявила помощник министра.

По ее словам, поддержка США помогает укрепить альянс НАТО для защиты интересов безопасности Америки в Европе.

«Наши альянсы в Европе обеспечивают американское военное присутствие в более широком масштабе, на глобальном уровне, а также защиту от России и ее сдерживание, – заявила Уолландер. – Китай наблюдает за нашими действиями в Европе, потому что они извлекают уроки из того, как мы выполняем наши обязательства перед союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому нам нужно сделать все, чтобы Путин потерпел неудачу в достижении своей цели – подрыве европейской безопасности».

«В конечном итоге, мы делаем это для того, чтобы американцы были в безопасности у себя дома и за рубежом», – сказала она.

Российские войска продолжают атаки на Украину. Ракеты поражают гражданскую инфраструктуру и вызывают масштабные разрушения в стране.

«Без дополнительной помощи США и Европы в сфере безопасности оборону и население Украины ждет разруха», – сказала Уолландер.

«Благодаря лидерству США в Контактной группе по вопросам обороны Украины, мы предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 88 миллиардов долларов», – сказала она.

По словам Уолландер, Россия расплачивается за это тем, что Путину пришлось вложить в войну более 211 миллиардов долларов, притом что страна на самом деле не может позволить себе такие расходы.

Российские военные также несут большие потери.

«Потери российских вооруженных сил также составили по меньшей мере 315 тысяч человек, – сказала Уолландер. – Тем не менее, из-за одержимости Путина Россия еще долгие годы будет представлять угрозу для безопасности Европы и США».