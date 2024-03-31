В США могут запретить TikТok

В среду, 13 марта, подавляющим большинством Палата представителей проголосовала за принятие законопроекта, который может привести к запрету TikTok в США: за проект проголосовало 352 конгрессменов, против – 65. По мнению законодателей, материнская компания в Китае ByteDance имеет связи с коммунистической партией КНР, поэтому потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение.

В США пользователями TikTok являются примерно 170 миллионов американцев.

Законопроект, который президент Байден обещает подписать, если он пройдет в Сенате, предполагает запрет TikTok в магазинах приложений США, если только материнская компания не продаст американские активы, для чего у ByteDance есть примерно пять месяцев на продажу TikTok.

У законопроекта есть противники, которые высказали свои опасения по поводу свободы слова, и, по их мнению, правительство не должно заниматься запретом бизнеса. А некоторые уже назвали принудительную продажу TikТок “Законом о защите и улучшении Facebook”, т.к. даст дополнительные возможности для Facebook и других приложений компании Meta.

С TikTok американские законодатели борются уже несколько лет – платформу уже запрещено использовать на правительственных устройствах в США, а также в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии, сотрудники Еврокомиссии и НАТО также не могут использовать на телефонах.