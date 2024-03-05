В этот день идет борьба за большинство голосов членов коллегии выборщиков, которыми стремятся заручиться претенденты на выдвижение, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В пятнадцати штатах и на одной территории США проходят праймериз; обе основные партии страны определяют кандидатов на выдвижение в президенты.

Для Дональда Трампа успех в «супервторник» практически означал бы начало официальной кампании, в рамках которой бывший президент-республиканец будет противостоять действующему президенту-демократу Джо Байдену.

Участие в гонке единственного оставшегося соперника Трампа, Никки Хейли, отражает вопрос о том, будут ли умеренные республиканцы голосовать за экс-президента на выборах-2024.

Напомним, что Трампу также предстоит ответить по нескольким обвинениям (выдвинутым как на уровне штатов, так и на федеральном уровне) в ряде правонарушений, в частности – в попытке сорвать сертификацию выборов 2020 года.



Сегодняшние праймериз проходят на фоне решения Верховного суда в пользу Трампа. Напомним, что накануне высшая судебная инстанция страны отменила судебный вердикт, согласно которому он был исключен из избирательного бюллетеня штата Колорадо на основании 14-й поправки к Конституции о подстрекательстве к мятежу в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.



Кандидатура Байдена в праймериз демократов во вторник оспаривается лишь малоизвестными аутсайдерами.



В четверг президент выступит в Конгрессе с обращением к стране, что даст ему возможность изложить свою предвыборную платформу.



В число штатов, где во вторник идет борьба за голоса выборщиков, входят Калифорния и Техас, где определяются 70 процентов выборщиков от штатов, необходимых кандидату для выдвижения на пост президента.