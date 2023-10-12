Бизнесмен с гражданством США и России занимался мошенничеством с фьючерсами

Бывший генеральный директор инвестиционной фирмы признал себя виновным в схеме, известной как “выборочный отбор”. В этой схеме он организовал мошенническое присвоение прибыльных сделок себе, при этом оставляя клиентов своей фирмы с убытками. Петр Камболин, который является гражданином США и России и проживает в Санни-Айлз-Бич, Флорида, осуществлял эту схему с января 2019 года по ноябрь 2021 года.

Суть схемы заключалась в том, что Камболин, будучи консультантом по товарным операциям и оператором пула товаров, манипулировал распределением прибыли и убытков от сделок с фьючерсами таким образом, чтобы выгодно использовать свои собственные счета за счет доверенных клиентам. Это привело к тому, что клиенты понесли убытки, в то время как Камболин незаконно обогащался за их счет.

Кроме того, Камболин обманывал клиентов, представляя фирму Systematic Alpha Management LLC как компанию, занимающуюся алгоритмическими стратегиями торговли фьючерсами на криптовалюту и фьючерсами на иностранную валюту. Однако на самом деле более половины сделок, проводимых им от имени клиентов, включали операции с фьючерсами на индексы акций. Это означает, что он обманывал инвесторов, включая тех, находившихся как в США, так и за рубежом.

Камболин использовал выручку от схемы на аренду элитной недвижимости на побережье, а также передавал средства на иностранные банковские счета, которыми управлял его соучастник в Беларуси и Доминиканской Республике.

Камболин признал себя виновным в мошенничестве и может лишиться свободы на срок до 5 лет. Дата вынесения приговора пока не установлена, и решение о наказании вынесет федеральный судья, учитывая рекомендации по наказанию в США и другие законные факторы.