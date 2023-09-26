Спикер палаты общин Канады лишился поста после инцидента с украинским нацистом

Спикер палаты общин Канады, Энтони Рота, ушел в отставку после того, как пригласил украинского ветерана, который сражался в составе нацистский войск во время Второй мировой войны, сообщает NBC.

Инцидент произошел во время обращения к парламенту украинского президента Владимира Зеленского, тогда Рота назвал 98-летнего Ярослава Гунку украино-канадским военным героем, который “сражался за украинскую независимость против российских агрессоров и продолжает поддерживать войска сегодня”.

Однако спустя всего несколько суток правозащитные и еврейские организации осудили признание «ветерана» Ротой, утверждая, что Гунка служил в нацистской военной части, известной как 14-я дивизия гренадеров СС. Как известно, эта дивизия была частью гитлеровской СС, объявленной преступной организацией Международным военным трибуналом в Нюрнберге в 1946 году. Тогда трибунал признал, что нацистская группа СС совершала немыслимые военные преступления против человечности.

Стоит отметить, что представление украинского «ветерана» вызвало овации всего парламента, а спикер палаты общин Канады лишился своего поста, уйдя в отставку. Впрочем, правительство Канады мгновенно открестилось от всяческих связей с престарелым украинским иммигрантом, а премьер-министр Джастин Трюдо назвал инцидент “глубоко позорным”. Как отметили канадские власти, ни президент Трюдо, ни Зеленский не были в курсе прошлого Ярослава Гунки.

Еврейская правозащитная организация B’nai Brith Канада также осудила украинских добровольцев, служивших в этой части, как “ультранационалистов-идеологов”, которые “мечтали о этнически однородном украинском государстве и поддерживали идею этнической чистки”, пишет CNN.

Сообщается, что в настоящий момент Польша добивается экстрадиции ветерана, а генеральный секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что его организация “выступает против любого чествования нацистов”.