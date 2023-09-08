ЦРУ призвало российских чиновников рассказать правду о России

В русскоязычном телеграм-канале Центрального разведывательного управления опубликовано новое видео, адресованное российским чиновникам, которые не согласны с действиями правящего режима, пишет Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Reuters.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ), заинтересованное в сотрудничестве с российскими гражданами, опубликовало в четверг видео, адресованное кремлевским чиновникам с призывом рассказать правду о системе, которая, по его словам, пронизана ложью и подхалимством.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в июле, что недовольство части россиян войной в Украине предоставило агентству редкую возможность для вербовки информаторов. Бернс заверил, что ЦРУ эту возможность не упускает.

Агентство опубликовало в своем русскоязычном телеграм-канале видео под названием «Почему я пошел на контакт с ЦРУ: Ради себя». Целевая аудитория видео – военные офицеры, россияне, работающие в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или близкие к правительственным кругам.

Главный герой ролика – вымышленный чиновник, идущий по заснеженным улицам Москвы.

«Это я всем твердил, что искажать правду в отчетах – это бессовестно. Но по службе продвигались именно те, кто это делал, – говорит голос за кадром. – Раньше я верил, что правда имеет какую-то ценность».

Актер, исполняющий роль российского чиновника, входит в здание российского правительства.

«Люди, которые Вас окружают, возможно не хотят слышать правду. Мы хотим. Вы не бессильны», — говорится в видео, предлагающее российским чиновниками связаться с ЦРУ безопасным образом.

«ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем Вы думаете», — говорится в сопроводительном тексте.

После крупных неудач в связи с атаками 11 сентября 2001 года и войной США в Ираке американские и британские спецслужбы смогли улучшить свой имидж, заранее предупредив мир о планах Кремля вторгнуться в Украину. Россия обвиняет Великобританию и США в поддержке Украины в попытке расколоть Россию на части и захватить ее природные ресурсы – эти утверждения в Вашингтоне и Лондоне отрицают.

Путин, бывший офицер КГБ, служивший в бывшей Восточной Германии, частично восстановил влияние некогда могущественных советских спецслужб, хотя в ЦРУ утверждают, что хозяин Кремля был плохо информирован о реальной ситуации в Украине, принимая решение вторгнуться в соседнюю страну.