Роман Сторм и Роман Семенов обвинены в эксплуатации сервиса Tornado Cash и отмывании более чем $1 миллиарда преступных доходов.

Согласно обвинительному акту, раскрытому в Южном округе Нью-Йорка, 34-летний Роман Сторм из Оуберна, Вашингтон, и 49-летний Роман Семенов из России создали, эксплуатировали и продвигали Tornado Cash, криптовалютный сервис, который совершил операций по отмыванию более чем $1 миллиарда и помог отмыть сотни миллионов долларов для Лазарус-группы (Lazarus Group), подсанкционированной северокорейской киберпреступной организации. Сторм был арестован в штате Вашингтон и представлен в суде Западного округа штата Вашингтон.

Сторм и Семенов были двумя из трех основателей сервиса Tornado Cash, криптовалютного сервиса, который позволял своим клиентам совершать тайные переводы криптовалюты. Обвиняемые и их соучастники создали основные функции сервиса Tornado Cash, оплатили критическую инфраструктуру для его эксплуатации, продвигали сервис Tornado Cash и получили миллионы долларов прибыли от его эксплуатации, говорится в официальном обвинении. Сервис Tornado Cash рекламировался перед клиентами как предоставляющий полностью анонимные финансовые транзакции, и Сторм и Семенов не реализовали программы по идентификации клиентов и противодействию отмыванию денег, как требуется законом.

В результате сервис Tornado Cash использовался для отмывания более $1 миллиарда преступных доходов. По обвинению, Сторм и Семенов знали о таких операциях по отмыванию денег и получали жалобы и просьбы о помощи от жертв взломов и других киберпреступлений. Однако они отказались внедрить какие-либо контрольные меры и продолжили эксплуатацию сервиса Tornado Cash, облегчая такие операции по отмыванию денег.

Сторму и Семенову предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях, максимальное наказание по каждому из которых составляет 20 лет тюремного заключения. Каждому из них также предъявлено обвинение в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, максимальное наказание за которое — пять лет тюремного заключения. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения дела.