Пригожин заявил о гибели американца на востоке Украины

Глава российской ЧВК «Вагнер» во вторник заявил о том, что в районе Бахмута погиб гражданин США, приехавший в Украину в качестве добровольца и воевавший на стороне ВСУ, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент пока не проверил информацию о гибели в Украине американского добровольца. О возможной гибели гражданина США во вторник сообщил Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер». Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Пригожина, официальный представитель Госдепартамента сказал, что в Вашингтоне «знают о сообщениях» и сейчас занимаются поисками дополнительной информации.

«Наши возможности в плане проверке сообщений о гибели граждан США в Украине крайне ограничены», — отметил представитель Госдепартамента.

По словам Пригожина, американец, приехавший в Украину в качестве добровольца и воевавший на стороне украинцев, погиб на востоке страны во время боев.

В видео, опубликованном в телеграме российским прокремлевским военкором Александром Симоновым, Евгений Пригожин показал тело человека, лежащее под обломками здания, сказав, что погибший был гражданином США. Точная локация съемки видео неизвестна. По словам Симонова, видео было сделано в районе Артемовска (так российские оккупанты называют украинский Бахмут, который стал центром самых ожесточенных и продолжительных боев за последние полгода).

Пригожин показал на камеру документы, удостоверяющие личность погибшего, не называя его полного имени.

«Мы вернем его в Соединенные Штаты. Мы положим его в гроб с американским флагом. С уважением, потому что он умер не в постели дедушки, а на войне», — сказал Пригожин.

Агентство «Франс-Пресс» и телеканал CNN не смогли проверить подлинность документов и не могут подтвердить то, что погибший был гражданином США.

Собеседник Пригожина на опубликованном сегодня видео говорит ему, что молодой человек погиб в бою: он открыл ответный огонь по атаковавшим его россиянам, но сам погиб от полученных ранений.

«Он отстреливался. Он погиб в бою, так что завтра утром мы передадим его документы и все соберем», – добавил глава ЧВК «Вагнер».

Пригожин и группа «Вагнера» часто публикуют откровенно пропагандистские видео и часто смешивают реальные кадры с заявлениями, мало соотносящимися с реальностью.

Официальный представитель Госдепартамента во вторник выразил «соболезнования семьям всех людей, погибших в результате ничем не спровоцированной и неоправданной войны России против Украины». Он подчеркнул, что американцы не должны ездить в Украину.

«Мы повторяем наше послание о том, что граждане США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта и преследования американцев в Украине со стороны российских силовиков. Граждане США, находящиеся в Украине, должны немедленно уехать, если это безопасно, используя любые коммерческие или другие частные варианты наземного транспорта», – добавили в Госдепартаменте.