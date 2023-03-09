Очередная волна шторма надвигается на Калифорнию

Сегодня и в ближайшую неделю ожидается штормовая погода и рекордное количество осадков.

Представители Национальной службы погоды предсказывают очередную волну непогоды в Калифорнии. Наш штат, в частности, находится под угрозой опасного для жизни наводнения из-за новой “атмосферной реки”.

В некоторых регионах специалисты предсказывают наводнения.

За последние несколько недель в штате выпало рекордное количество осадков, в том числе снега, так что жители горных регионов описывают ситуацию как катастрофическую. В частности, в условиях «беспрецедентной» погоды в округе Гумбольдт экстренным службам приходится сбрасывает сено голодающим коровам прямо с вертолета. Жители отдаленных населенных пунктов оказались заложниками обильных снегопадов.

Сообщается, что многочисленные округа штата объявили о чрезвычайной ситуации из-за плохой погоды. Власти просят запасаться мешками с песком, а жителей удаленных общин двухнедельным запасом провизии.

Власти штата также напоминают о том, что во время непогоды нужно водить машину предельно осторожно и снижать скорость. Если на вашем пути окажутся водоемы со стоячей водой, то категорически не рекомендуется проезжать через них, т.к. это небезопасно, лучше найти альтернативный маршрут.