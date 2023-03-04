Двоих жителей Канзаса арестовали за нелегальный экспорт авиатехнологий в Россию

Обвиняемые годами нарушали американское экспортное законодательство, импортируя в Россию западное авиационное оборудование, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Двое граждан США были арестованы в Канзас-Сити по подозрению в отправке американских авиационных технологий в Россию в нарушение правил экспортного контроля, заявил в четверг официальный представитель Министерства торговли Мэтью Аксельрод. Чуть позже Министерство юстиции выпустило пресс-релиз, в котором приведены подробности ареста.

После того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, США и другие страны ввели меры экспортного контроля, чтобы ограничить доступ России к технологиям и другим ресурсам, которые могут поддерживать ее оборонно-промышленный комплекс.

Контроль нацелен на российские оборонный, аэрокосмический и морской секторы и был расширен за счет включения нефтеперерабатывающего, промышленного и коммерческого секторов, а также предметов роскоши.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые, жители Канзаса 59-летний Кирил Буяновский и 55-летний Дуглас Робертсон являются владельцами торговой компании «КанРус», которая поставляла западное авиационное оборудование российским компаниям и оказывала услуги по ремонту оборудования, используемого в самолетах российского производства.

Начиная с 2020 года обвиняемые начали уклоняться от выполнения требований американского экспортного законодательства, скрывая и искажая истинных конечных пользователей, стоимость и конечные пункты назначения экспортируемых ими товаров.

28 февраля 2022 г. ответчики попытались экспортировать в Россию партию авиационной радиоэлектроники. Американские власти задержали партию из-за отсутствия лицензии на экспорт техники в Россию. С мая по июль 2022 года обвиняемые незаконно переправили технику через Армению и Кипр в Россию без получения необходимых лицензий.

Подсудимые обвиняются в сговоре, экспорте контролируемых товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении электронной информации об экспорте, а также контрабанде товаров в нарушение законодательства.

Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в экспорте контролируемых товаров без лицензии; до 10 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в контрабанде; и до пяти лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в сговоре и фальсификации экспортной информации.